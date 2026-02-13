MP में विधवा बेटी की दूसरी शादी कराना पिता को पड़ा महंगा, समाज ने बहिष्कार कर लगाया 25000 का जुर्माना

MP News: आजादी के 78 साल बीत गए, लेकिन सरकार के कई प्रयासों के बाद भी समाज से कुरीतियां खत्म नहीं हुईं। बालाघाट के लांजी में मंडई टेकरी के एक पिता ने विधवा बेटी की दोबारा शादी कराई तो समाज ने पूरे परिवार का बहिष्कार कर दिया। 25 हजार रुपए जुर्माना और 10 साल का सामाजिक प्रतिबंध भी लगाया। कलेक्टर मृणाल मीना ने पीड़ित पिता मानिक सोनवाने की शिकायत पर एसडीएम को जांच के निर्देश दिए हैं। मानिक ने बताया, बेटी की शादी पहले हुई थी। चार साल पहले 2022 में बीमारी से दामाद की मौत हुई। महज 22 साल की उम्र में बेटी का घर उजड़ गया।