जीवन खुश रहकर जीना है, माइंड रखे रिलेक्स : मुकेश मेश्राम

बालाघाट. यूपीएससी, एमपीपीएससी आदि की भागदौड़ में न रहे। आज के समय में हजारों क्षेत्र हैं, जहां कैरियर बनाया जा सकता है। हमारा मकसद होना चाहिए जीवन खुश रहकर जीना है। इसके लिए माइंड रिलेक्स रखें। इससे फोकस करने की क्षमता, स्मरण शक्ति, काबिलियत व कार्यक्षमता बढ़ती है। सफल होने की संभावना अधिक रहती है। यह बात अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश मुकेश मेश्राम ने कही। वे शुक्रवार को बालाघाट में ‘पत्रिका’ से मुखातिब थे।