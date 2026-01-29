महिला की शिकायत पर राजा लिल्हारे सहित दो पर प्रकरण दर्ज

उन्होंने कहा कि मेरी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं वीडियो बनाकर वायरल करता हूं। इससे कुछ जनप्रतिनिधि, अधिकारी और रेत माफिया के लिए काम करने वाले लोग नाराज है। मैंने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कहा था कि मेरे खिलाफ जो महिला शिकायत कर रही है। उस दिन मैं कहां था इसकी जांच कराई जाए। इसके बाद भी बिना जांच कराए मेरे खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया।