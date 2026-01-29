29 जनवरी 2026,

बालाघाट

महिला की शिकायत पर राजा लिल्हारे सहित दो पर प्रकरण दर्ज

बालाघाट. खैरलांजी थाना क्षेत्र के भौरगढ़ निवासी पर्यावरण मित्र व यूट्यूबर राजा लिल्हारे उर्फ जितेंद्र सहित दो के खिलाफ पुलिस ने बैयवंता बाई के साथ मारपीट व अभद्रता करने के मामले में प्रकरण दर्ज किया है। इसकी पुष्टि खैरलांजी थाना प्रभारी राम सिंह पटेल ने की है। बैयवंता ने आठ अप्रेल 2025 को अपने साथ

बालाघाट

image

Akhilesh Kumar

Jan 29, 2026

खैरलांजी पुलिस बोली, महिला के साथ मारपीट करने सहित अन्य मामले में प्रकरण दर्ज

खैरलांजी पुलिस बोली, महिला के साथ मारपीट करने सहित अन्य मामले में प्रकरण दर्ज

बालाघाट. खैरलांजी थाना क्षेत्र के भौरगढ़ निवासी पर्यावरण मित्र व यूट्यूबर राजा लिल्हारे उर्फ जितेंद्र सहित दो के खिलाफ पुलिस ने बैयवंता बाई के साथ मारपीट व अभद्रता करने के मामले में प्रकरण दर्ज किया है। इसकी पुष्टि खैरलांजी थाना प्रभारी राम सिंह पटेल ने की है। बैयवंता ने आठ अप्रेल 2025 को अपने साथ मारपीट करने की शिकायत पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा से की थी।

बताया जा रहा है कि राजा लिल्हारे लगातार अवैध रेत खनन को लेकर वीडियो बनाकर वायरल करते थे। वे अपने वीडियो में अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों पर भी निशाना साधते थे। बैयवंता बाई ने आठ अप्रेल 2025 को अभद्रता व मारपीट करने की शिकायत कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से की थी।

इसके पूर्व दिसम्बर 2025 में जिला खनिज अधिकारी फरहत जहां ने कोतवाली थाना में राजा के खिलाफ एक मामले में अपराध पंजीबद्ध कराया था। बसपा नेता अजाबलाल शास्त्री व पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजकुमार नगपुरे ने वीडियो बनाकर प्रतिष्ठा धूमिल करने की शिकायत कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से की थी।

षडयंत्र कर दर्ज कराया प्रकरण, एसपी से की थी जांच की मांग

बालाघाट. आठ माह पुराने जिस मामले में महिला ने प्रकरण दर्ज कराया है। उस दिन मैं वहां था ही नहीं। उक्त महिला से करीब 12 वर्षों से मेरी कोई बातचीत नहीं है। मैं पर्यावरण बचाने को लेकर कार्य करता हूं। मेरी शिकायत पर बीते माह कमिश्नर जांच करने आए थे। करोड़ों रुपए के राजस्व की वसूली भी हुई है।

मेरी शिकायत पर राजस्व व खनिज विभाग ने जिले के अलग-अलग घाट व नदियों पर कार्रवाई कर अस्थाई पुल तोड़े हैं। यह बात पर्यावरण प्रेमी राजा लिल्हारे ने कही। वे पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के साथ बुधवार को खैरलांजी थाना में प्रकरण दर्ज किए जाने के मामले को लेकर मीडिया से मुखातिब थे।

उन्होंने कहा कि मेरी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं वीडियो बनाकर वायरल करता हूं। इससे कुछ जनप्रतिनिधि, अधिकारी और रेत माफिया के लिए काम करने वाले लोग नाराज है। मैंने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कहा था कि मेरे खिलाफ जो महिला शिकायत कर रही है। उस दिन मैं कहां था इसकी जांच कराई जाए। इसके बाद भी बिना जांच कराए मेरे खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया।

पूर्व सांसद मुंजारे ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कई अलग-अलग मामलों का जिक्र किया। कहा कि इस मामले को लेकर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने छह माह पूर्व कटंगी थाना के नांदी मोहगांव में हुए दोहरे हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस इसका खुलासा नहीं कर पाई, लेकिन आठ माह पुराने मामले में बिना जांच के प्रकरण दर्ज कर दिया।

प्रकरण दर्ज कराने वाली महिला के भतीजा दीपक डोहरे ने बताया कि आठ अप्रेल को मैं दीवार पर पानी मार रहा था। उस समय मेरे चाचा व उसके बेटे ने मेरे साथ मारपीट किया। मेरी शिकायत पर दोनों के खिलाफ खैरलांजी थाना में मारपीट का मामला दर्ज है। उनका कहना है कि उस समय शिकायत करने वाली बैयवंती बाई वहां नहीं थी।

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

29 Jan 2026 08:03 pm

Published on:

29 Jan 2026 08:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / महिला की शिकायत पर राजा लिल्हारे सहित दो पर प्रकरण दर्ज
Story Loader

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

