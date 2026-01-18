वैनगंगा नदी और सर्राटी नदी में रेत हो रहा अवैध खनन, जिम्मेदार अनजान

खनन इतना हो गया है कि कई जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हंै। ये गड्ढे वर्षाकाल में किसानों के लिए आफर साबित हो सकते हैं। दरअसल इन दिनों नदियों के साथ ही विभिन्न राजस्व नालों से भी रेत कारोबारी रेत का अवैध उत्खनन खनन व परिवहन जोरों से कर रहे हंै। पिछले दो माह से यह लगातार बेखौफ तरीके से इस काले कारोबार को तेजी से बढ़ाने में जुटे हंै। इधर इन पर कोई ठोस कार्रवाई न होने से इनके हौसले बुलंद हो गए हैं।

रेत खनन व परिवहन को लेकर जिम्मेदारों के संज्ञान में मामला लाने पर कभी कभार छूटपुट कार्रवाई कर अपनी औपचारिकता निभा लेते हैं। लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं करते हंै। ऐसे में अवैध कारोबार क्षेत्र में दिन प्रतिदिन फलने फूलने लगा है।