बेटे की शादी के कार्ड बांटने जा रहे पिता को ट्रक ने कुचला, घर में छाया मातम

बालाघाट जिले के लालबर्रा में गायत्री राइस मिल के पास एक सड़क हादसे में 45 वर्षीय सीताराम गुर्जर की मौत हो गई। वह बुधवार दोपहर अपने बेटे की शादी के कार्ड बांटने जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में उनके साथी सोहनलाल गौतम गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतक सीताराम गुर्जर भवन निर्माण मिस्त्री थे और उनके बेटे प्रवीण की शादी 1 मई को होनी तय है। पिता सीताराम बेटे की शादी के कार्ड बांटने के लिए देवगांव जा रहे थे तभी ये हादसा हुआ। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है।