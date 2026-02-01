MP की ‘नई रेल लाइन’ को दोहरीकरण की मंजूरी मिली, 5 हजार करोड़ होगी लागत

बालाघाट सांसद भारती पारधी ने दोहरीकरण की स्वीकृति पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने बताया कि इस मांग को संसद में भी उठाया गया था। सांसद ने बाजपेयी सरकार के युग को याद करते हुए बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में रेलवे लाइन नैरोगेज से ब्रॉडगेज में बदली थी और अब मोदी सरकार के राज में रेलवे दोहरीकरण का काम भी होगा।