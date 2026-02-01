इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी प्रश्नपत्र मिला इंग्लिश कम्युनिकेशन का, सडक़ पर प्रदर्शन

गौरतलब है कि विद्यालय प्रबंधन को अपनी गलती की जानकारी प्रवेश पत्र आने के बाद हो गई थी। प्रवेश पत्र मिलने के बाद परीक्षार्थियों ने इंग्लिश लिटरेचर के स्थान पर इंग्लिश कम्युनिकेशन देखकर आपत्ति जताई। उस समय सकते में आए प्रबंधन ने छात्रों के साथ पालकों से कहा था कि प्रश्नपत्र इंग्लिश लिटरेचर का आएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उधर छात्रों का कहना है कि प्रवेश पत्र मिलने के बाद आश्वासन मिला था पर वैसा हुआ नहीं है। ऐसे में हमलोग केवल ग्रामर के सवाल ही हल कर पाए हैं। पालक दीपमाला ठाकरे ने बताया कि प्रबंधन हमलोगों को लागातर आश्वासन दे रहा था पर हुआ नहीं।