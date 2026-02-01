जन अभियान परिषद सोनझरा में संगोष्ठी कर नशा मुक्ति अभियान अंतर्गत ग्रामीणो को दिलाई शपथ

संगोष्ठी में सुरेंद्र कुमार भगत ने कहा कि हम सबको अपने गांव में सामुहिक सहभागिता एवं स्वैच्छिकता के भाव से पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण एवं संवर्धन, जैविक खेती स्वच्छता अभियान, साफ सफाई के साथ साथ नशामुक्ति अभियान के लिए ग्रामीण लोगों को प्रेरित करने का काम करना चाहिए।