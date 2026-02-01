पेंचवेली व पातालकोट एक्सप्रेस का किया जाए विस्तार

रीवा हड़पसर जो सफल ट्रेन साबित हुई है उसका रोजाना संचालन किए जाने की बात कही। जबलपुर-गोंदिया तक स्वीकृत दोहरीकरण के कार्य को शीघ्र चालू किए जाने की मांग किया है। बालाघाट रेलवे स्टेशन से गुड्स शेड को शीघ्र विस्थापन किए जाने की भी बात उठाई। महाप्रबंधक ने जबलपुर-गोंदिया रेल लाइन एवं बालाघाट स्टेशन का विशेष निरीक्षण कर कार्रवाई प्रारंभ करने का आश्वासन दिया है।