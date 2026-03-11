मंडप में खुला दूल्हे का ‘इश्क’, रस्में पूरी होने के बाद दुल्हन का विदाई से इनकार

दुल्हन ने घराती और बारातियों के सामने बताया कि उसका होने वाला पति करीब डेढ़ साल से एक शादीशुदा महिला से प्रेम संबंध में है। यह बात खुद उस महिला ने फोन कर उसे बताई थी। युवती के मुताबिक राजस्थान निवासी पूजा ने लगुन फलदान से एक दिन पहले फोन कर गिर्राज से अपने रिश्ते का खुलासा किया था। शुरुआत में दुल्हन ने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन बाद में गिर्राज की हरकतों से शक यकीन में बदल गया। आरोप है कि गिर्राज अपनी प्रेमिका को दुल्हन की फोटो भेजता रहा और फोन पर बातचीत करते समय उसे कॉन्फ्रेंस कॉल पर जोड़कर दोनों की बातें भी सुनवाता था। मैरिज गार्डन में ही दुल्हन ने दूल्हे के प्रेम प्रसंग का खुलासा कर दिया और सीधे थाने पहुंच गई। उसने दूल्हे और उसकी प्रेमिका के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग, कॉल डिटेल और मैसेज पुलिस को सौंप दिए।