11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

मंडप में खुला दूल्हे का ‘इश्क’, रस्में पूरी होने के बाद दुल्हन का विदाई से इनकार

mp news: दूल्हे की प्रेमिका के कॉल, मैसेज और रिकॉर्डिंग दिखाकर थाने पहुंची दुल्हन, बिना दुल्हन के बैरंग लौटी बारात।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Shailendra Sharma

Mar 11, 2026

gwalior

bride refuses bidaai after groom love affair exposed

mp news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में शादी के मंडप में दूल्हे के प्रेम प्रसंग का खुलासा होते ही हंगामा मच गया। सजी-धजी दुल्हन ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि वह धोखा देने वाले दूल्हे के साथ नहीं जाएगी। नतीजा यह हुआ कि शादी की सभी रस्में पूरी होने के बावजूद बारात को बैरंग लौटना पड़ा। घटना कंपू इलाके के एक मैरिज गार्डन की है। सोमवार को गुढ़ागुढ़ी का नाका निवासी युवती की शादी गिर्राज से तय थी। शादी की रस्में सामान्य तरीके से पूरी हो गईं और सिर्फ विदाई बाकी थी। इसी दौरान दुल्हन ने अचानक शादी से इनकार कर दिया।

कॉन्फ्रेंस में प्रेमिका को जोड़कर सुनाता था दुल्हन की बातें

दुल्हन ने घराती और बारातियों के सामने बताया कि उसका होने वाला पति करीब डेढ़ साल से एक शादीशुदा महिला से प्रेम संबंध में है। यह बात खुद उस महिला ने फोन कर उसे बताई थी। युवती के मुताबिक राजस्थान निवासी पूजा ने लगुन फलदान से एक दिन पहले फोन कर गिर्राज से अपने रिश्ते का खुलासा किया था। शुरुआत में दुल्हन ने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन बाद में गिर्राज की हरकतों से शक यकीन में बदल गया। आरोप है कि गिर्राज अपनी प्रेमिका को दुल्हन की फोटो भेजता रहा और फोन पर बातचीत करते समय उसे कॉन्फ्रेंस कॉल पर जोड़कर दोनों की बातें भी सुनवाता था। मैरिज गार्डन में ही दुल्हन ने दूल्हे के प्रेम प्रसंग का खुलासा कर दिया और सीधे थाने पहुंच गई। उसने दूल्हे और उसकी प्रेमिका के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग, कॉल डिटेल और मैसेज पुलिस को सौंप दिए।

नहीं बिताऊंगी उसके साथ जिंदगी

थाने में दूल्हे ने सफाई देते हुए कसमें खाईं कि अब उसका उस महिला से कोई संबंध नहीं रहेगा। पुलिस ने दोनों पक्षों की काउंसलिंग भी कराई, लेकिन दुल्हन अपने फैसले पर अड़ी रही। दुल्हन का कहना था कि जो व्यक्ति शादी से पहले ही धोखा दे रहा है, उसके साथ वह जिंदगी नहीं बिताएगी। अंतत: दोनों पक्षों को समझाकर मामला वहीं खत्म कराया गया और बारात बिना दुल्हन के लौट गई। कंपू थाना टीआई अमरसिंह सिकरवार के मुताबिक, दोनों पक्षों को बुलाकर काउंसलिंग कराई गई थी, लेकिन दुल्हन शादी के लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद आपसी सहमति से मामला खत्म करा दिया गया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 05:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / मंडप में खुला दूल्हे का ‘इश्क’, रस्में पूरी होने के बाद दुल्हन का विदाई से इनकार

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘गन लाइसेंस लेने की व्यवस्था बदली, अब नए तरीके से करना होगा आवेदन

Gun license renewal
ग्वालियर

‘प्लॉट-मकान’ की रजिस्ट्री कराने का तरीका बदला, फेसलेस प्रणाली लागू

House registry
ग्वालियर

HPV वैक्सीन के बाद किशोरियों को आए चक्कर, उल्टी, कमजोरी भी, अस्पताल में सेहत सुधरी

MP Free HPV Vaccination Campaign
ग्वालियर

हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव राजस्व को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों अवमानना की कार्रवाई की जाए

ग्वालियर

हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, सरकार ने ही खोला पेंडोरा बॉक्स, इसलिए मामले सुनवाई बार-बार टल रही

ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.