दहेज केस में चार्जशीट दायर, तो क्या चली जाएगी नौकरी! एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

मामले में राजधानी भोपाल की महिला वकील मीना अश्वाल का कहना है कि यह फैसला कई सरकारी कर्मचारियों के लिए मिसाल बन सकता है। कई बार वैवाहिक विवाद या अन्य मामलों में भी FIR दर्ज होते ही नौकरी पर असर पड़ जाता है। यह फैसला दर्शाता है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने से पहले सजा नहीं दी जा सकती। इससे सरकारी विभागों में अनुशास्नात्मक कार्रवाई के नियमों पर भी स्पष्टता बनी रहेगी।