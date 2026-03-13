मिडिल क्राइसिस का असर एमपी में LPG संकट, बुकिंग बंद, सरकारी दावा स्टॉक जमा

घरेलू गैस को लेकर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने गुरुवार सुबह मंत्रालय में विभागों के एसीएस, पीएस व सचिवों व विभागाध्यक्षों से इमरजेंसी प्लान पूछा। बताते हैं, युद्ध जारी रहने की स्थिति में गैस, पेट्रोल, डीजल के संभावित संकट की स्थिति से निपटने का इमरजेंसी प्लान पूछा। कहा, पैनिक खत्म करें। मुख्य सचिव ने शाम को कलेक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गैस, पेट्रोल, डीजल की कालाबाजारी से निपटने के निर्देश दिए। कहा, गोदामों की सुरक्षा बढ़ाएं। जरूरी हो तो गैस वितरण प्रशासन की निगरानी में हो। स्टॉक की कड़ी निगरानी की जाए। जिनके लिए सिलेंडर जरूरी है, उन्हें उपलब्ध कराएं।