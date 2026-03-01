भाजपा विधायक की पारिवारिक फार्मों से 443 करोड़ की रिकवरी कब होगी- जीतू पटवारी

इसके साथ ही जीतू पटवारी ने पत्र में ये भी लिखा है कि सहारा निवेशकों के धन से खरीदी गई लगभग 309 एकड़ जमीन के मामले में संजय पाठक के परिवार के सदस्यों एवं उनकी फर्मों के खिलाफ एमआईआर दर्ज कर उस भूमि को कब तक अटैच किया जाएगा। नगर सुधार न्यास कटनी की योजना 15 की भूमि 311 परिवारों को आवंटित की जानी थी, इस भूमि पर अवैध कब्जे के आरोप लगे हैं। इस भूमि को नगर निगम के अधिकार में कब तक लाया जाएगा। बता दें कि जबलपुर प्रशासन ने अवैध खनन और रॉयल्टी चोरी के आरोपों में संज पाठक के परिवार से जुड़ी तीन कंपनियों को अंतिम वसूली नोटिस जारी किया है। जिन कंपनियों को वसूली के नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम आनंद माइनिंग(Anand Mining), निर्मला मिनरल्स(Nirmala Minerals) औरपैसिफिक एक्सपोर्ट(Pacific Export) हैं।