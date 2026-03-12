12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

लोकसभा में उठा मध्यप्रदेश की पांडव-गुफा और पचमढ़ी का मुद्दा, विशेष योजना की हो रही मांग

MP News: मध्यप्रदेश के होशंगाबाद क्षेत्र में प्राचीन पांडव गुफा और पचमढ़ी जैसे क्षेत्र के लिए केंद्र से विशेष योजना शुरू करने की मांग संसद में उठी।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Mar 12, 2026

Darshan Singh Choudhary

MP News Darshan Singh Choudhary

MP News: मध्यप्रदेश के होशंगाबाद क्षेत्र में प्राचीन पांडव गुफा और पचमढ़ी जैसे क्षेत्र के लिए केंद्र से विशेष योजना शुरू करने की मांग बुधवार को संसद में उठी। यह मांग होशंगाबाद-नरसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने उठाई।

उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के अनेक ऐतिहासिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों, जैसे सेठानी घाट बांद्राभान बरमान घाट पचमढ़ी अनहोनी एवं पांडव गुफा सहित अन्य धरोहरों के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और सांस्कृतिक पर्यटन के रूप में विकास के लिए विशेष योजना प्रारंभ करने का आग्रह किया। सांसद ने कहा कि क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

लोकसभा में नियम 377 के तहत पूछे सवाल

उन्होंने लोकसभा में नियम 377 के तहत प्रश्न रखते हुए क्षेत्र की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं कृषि परंपराओं के संरक्षण का विषय उठाया। उन्होंने बताया कि मेरा गांव मेरी धरोहर योजना, जो आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य देश के ग्रामों की प्राचीन संस्कृति, लोक परंपराओं, वेशभूषा, खान-पान, लोककला एवं ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण और डिजिटलीकरण करना है।

सांसद ने सरकार से पूछा यह सवाल

सांसद ने सरकार से यह भी पूछा कि मध्यप्रदेश के होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र में अब तक कितने ग्रामों को इस योजना में शामिल कर उनकी सांस्कृतिक विरासत का अभिलेखीकरण किया गया है और भविष्य में और कितने ग्रामों को इससे जोड़े जाने का प्रावधान है। साथ ही सांसद ने कृषि प्रधान क्षेत्रों में किसान देवता से जुड़ी परंपराओं, पारंपरिक कृषि उपकरणों, ग्रामीण उत्सवों एवं प्राचीन भारतीय खेती पद्धतियों के संरक्षण और प्रोत्साहन की आवश्यकता भी बताई।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Mar 2026 01:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / लोकसभा में उठा मध्यप्रदेश की पांडव-गुफा और पचमढ़ी का मुद्दा, विशेष योजना की हो रही मांग

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘हल्दी की रस्म’ के बीच अचानक आई पुलिस… उठा ले गई दूल्हा, लहंगे में मंगेतर पहुंची थाने

Gangster groom
भोपाल

लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, कल 11 बजे करोड़ों खाते होंगे फुल

cm mohan yadav will transfer Ladli Behna Yojana Installment Tomorrow
भोपाल

‘मस्त पिज्जा डिलीवरी…’ कोड से होती थी लड़कियों की डील, ‘स्पेशल सर्विस’ का रेट अलग

Amreen and Afreen
भोपाल

LPG Shortage: एमपी में सिर्फ 15% स्टॉक, रसोई गैस के लिए करना पड़ रहा इंतजार

LPG Shortage in MP 15 percent stock only
भोपाल

एमपी में 14-15 मार्च को बारिश का अलर्ट, सीजन में पहली बार पारा 40 पहुंचा

Weather Update
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.