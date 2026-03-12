लोकसभा में उठा मध्यप्रदेश की पांडव-गुफा और पचमढ़ी का मुद्दा, विशेष योजना की हो रही मांग

सांसद ने सरकार से यह भी पूछा कि मध्यप्रदेश के होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र में अब तक कितने ग्रामों को इस योजना में शामिल कर उनकी सांस्कृतिक विरासत का अभिलेखीकरण किया गया है और भविष्य में और कितने ग्रामों को इससे जोड़े जाने का प्रावधान है। साथ ही सांसद ने कृषि प्रधान क्षेत्रों में किसान देवता से जुड़ी परंपराओं, पारंपरिक कृषि उपकरणों, ग्रामीण उत्सवों एवं प्राचीन भारतीय खेती पद्धतियों के संरक्षण और प्रोत्साहन की आवश्यकता भी बताई।