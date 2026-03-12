‘मस्त पिज्जा डिलीवरी…’ कोड से होती थी लड़कियों की डील, ‘स्पेशल सर्विस’ का रेट अलग

बीते महीने पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया था। जहां बहनों द्वारा रोजगार के लालच में हिंदू युवतियों से दुष्कर्म और फिर धर्मांतरण के मामले ने अब एक बड़े नेटवर्क की आशंका खड़ी कर दी है। पुलिस जांच में पाया गया था कि दो बहनें अमरीन और आफरीन नौकरी की आड़ में हिंदू युवतियों को फंसाती और फिर उन्हें न सिर्फ अपने भाई और प्रेमियों को नशा मिलाकर सौंप देतीं, बल्कि उन्हें जिस्मफरोशी के दलदल में धकेल देती थीं।