एमपी में 14-15 मार्च को बारिश का अलर्ट, सीजन में पहली बार पारा 40 पहुंचा

वहीं मौसम विभाग ने अगले दो दिन बारिश होने की संभावना जताई है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते दो दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 14 मार्च को ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, मंदसौर और नीमच में पानी गिरने के आसार है। वहीं 15 मार्च को ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, छतरपुर, निवाड़ी, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, बैतूल, बालाघाट, पांढुर्णा, शिवपुरी, शहडोल, सतना, सिंगरौली, सिवनी, सीधी, अशोकनगर, अनूपपुर, मुरैना, मंडला, मैहर, मऊगंज, दतिया, भिंड, पन्ना, टीकमगढ़, रीवा, उमरिया, कटनी और डिंडोरी में बारिश की चेतावनी जारी की गई है।