एमपी के एक और शहर का बदला नाम, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हटावासियों को और भी कई सौगातें दीं। उन्होंने कहा कि हटा में नवीन आईटीआई भवन बनाया जाएगा। हटा में सर्वसुविधायुक्त नवीन नगर पालिका भवन एवं भव्य गीता भवन भी निर्मित किया जाएगा। हटा के महाविद्यालय में कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन संकाय/विषय भी पढ़ाए जाने की भी घोषणा की। विनती-मड़ियादौ-चौरईया मार्ग का चौड़ीकरण और हटा के शासकीय पीएमश्री महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में इंडोर ऑडिटोरियम बनाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पटेरा में नया महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा करते हुए कहा कि मड़ियादो एवं देवरी फतेहपुर में नया हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन बनाया जाएगा। इसी प्रकार नगर परिषद तेंदूखेड़ा में तारादेही तिराहे से चौरई तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य कराए जाएंगे।