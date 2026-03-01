महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा ने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से की शादी

मोनालिसा भोसले की शादी के जो वीडियो सामने आए हैं वो तेजी से वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियो में मोनालिसा की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नजर आ रहा है। इतना ही नहीं बॉयफ्रेंड फरमान अली भी दिख रहे हैं जो मोनालिसा का मंगलसूत्र ठीक करते दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि दोनों ने भगवान के सामने सिर झुकाया और पुजारी से अपने नए जीवन के लिए आशीर्वाद भी लिया। बताया जा रहा है कि मोनालिसा की शादी में मीडियाकर्मी और स्थानीय राजनेता भी मौजूद रहे। मोनालिसा के मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान अली से शादी करने की तस्वीरें वायरल होने के बाद लोग इन पर सोशल मीडिया पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं।