वो शक्ति हैं, सशक्त हैं, वो भारत की नारी हैं… भोपाल में स्त्री शक्ति की गूंज

Vijaya Rahatkar- एमपी की राजधानी भोपाल Bhopal में बुधवार को नारी शक्ति की गूंज सुनाई दी। यहां के रवीन्द्र भवन में “शक्ति संवाद” कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर Vijaya Rahatkar ने संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विचार- वो शक्ति हैं, सशक्त हैं, वो भारत की नारी हैं… न कम हैं, न ज़्यादा हैं, वो सब में बराबरी की अधिकारी हैं।” को उद्धृत करते हुए कहा कि आज का भारत महिलाओं की शक्ति, क्षमता और नेतृत्व से नई दिशा प्राप्त कर रहा है। आंगन से आसमान तक महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, सरकारी नीतियों, सामाजिक पहलों और महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य व समग्र कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। यहां मेंटल हेल्थ और सायको सोशल वेलबीइंग पर एमओयू भी हुआ।