एमपी में होस्टलों के सिस्टम में बड़ा बदलाव, अब ऑनलाइन आवेदन पर ही मिलेगी एंट्री

MP Hostels- एमपी में सरकारी होस्टलों में एंट्री की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार होस्टलों में अब ऑनलाइन आवेदन पर ही प्रवेश मिलेगा। राज्य शिक्षा केंद्र, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सरकारी होस्टलों में वर्ष 2026 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वर्ष विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। इसके लिए एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से विशेष ई-हॉस्टल प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है। अधिकारियों के अनुसार होस्टलों में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को 30 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। स्‍थान रिक्‍त होने पर दूसरे चरण के लि‍ए 6 अप्रैल से 10 जून तक आवेदन किए जा सकेंगे। MP में करीब 600 होस्टल संचालित किए जा रहे हैं।