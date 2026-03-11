Traffic diversion: भोपाल में ’15 मई’ तक बंद रहेंगे ये रास्ते, नहीं निकल पाएंगी गाड़ियां

पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री एसएस जायसवाल का कहना है, गुजरात से प्री-कास्ट कल्वर्ट लाना मुश्किल और महंगा हो रहा था। 24 मीटर की लंबाई में मजबूती भी नहीं मिल पाती। नए सिरे से डिजाइन किया तो मौके पर ही कल्वर्ट बनाना तय किया। ये मजबूत पुलिया बनेगी। बता दें, 1970 में पत्थरों की पिङ्क्षचग से बना नाला पानी के लगातार रिसाव से कमजोर हुआ। मिट्टी हटी और रोड धंस गई।