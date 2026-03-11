भोपाल में 55 लाख की लूट, चाकू की नोक पर 4 बदमाश प्रॉपर्टी डीलर से लूटकर फरार

55 Lakh Loot In Bhopal : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के श्यामला हिल्स इलाके में 55 लाख रुपए की लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि, लूट की ये वारदात 7 मार्च को घटित हुई है। पुलिस के मुताबिक, शहर के एक प्रॉपर्टी डीलर 55 लाख रुपयों से भरा बैग लेकर चूनाभट्टी इलाके में अपने घर जा रहे थे। रास्ते में 2 स्कूटी पर सवार 4 बदमाशों ने सामने से आकर उनकी गाड़ी रोक दी। चाकू की नोक पर प्रॉपर्टी डीलर को धमकाया और पैसों से भरा बैग लेकर मौके से भाग निकले।