11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल में 55 लाख की लूट, चाकू की नोक पर 4 बदमाश प्रॉपर्टी डीलर से लूटकर फरार

55 Lakh Loot In Bhopal : श्यामला हिल्स इलाके में 55 लाख की लूट हुई है। बताया जा रहा है कि, वारदात 7 मार्च को उस वक्त की है, जब प्रॉपर्टी डीलर रुपयों से भरा बैग लेकर चूनाभट्टी इलाके में अपने घर जा रहे थे।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Mar 11, 2026

55 Lakh Loot In Bhopal

भोपाल में 55 लाख की लूट (Photo Source- Patrika)

55 Lakh Loot In Bhopal : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के श्यामला हिल्स इलाके में 55 लाख रुपए की लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि, लूट की ये वारदात 7 मार्च को घटित हुई है। पुलिस के मुताबिक, शहर के एक प्रॉपर्टी डीलर 55 लाख रुपयों से भरा बैग लेकर चूनाभट्टी इलाके में अपने घर जा रहे थे। रास्ते में 2 स्कूटी पर सवार 4 बदमाशों ने सामने से आकर उनकी गाड़ी रोक दी। चाकू की नोक पर प्रॉपर्टी डीलर को धमकाया और पैसों से भरा बैग लेकर मौके से भाग निकले।

शहर के श्यामला हिल्स थाना इलाके में स्मार्ट सिटी रोड पर चूनाभट्टी के रहने वाले दिव्यांग बरोट अपने भाई के साथ कार से जा रहे थे। दोनों प्रॉपर्टी से जुड़ा बिजनेस करते हैं। सोमवार देर रात करीब 9:30 बजे वे स्मार्ट सिटी रोड से चूनाभट्टी जा रहे थे। इसी दौरान अचानक पीछे से आए 2 स्कूटियों पर सवार 4 बदमाशों ने उनकी कार के सामने गाड़ियां अड़ा दीं।

चाकू दिखाकर छीने पैसे

इससे पहले कि, व्यापारी कुछ समझ पाते बदमाश कार की तरफ दौड़ पड़े और चाकू दिखाकर दोनों भाइयों को जान से मारने की धमकी देते हुए 55 लाख रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी तुरंत ही मौके से फरार हो गए।

लूट के अगले दिन दर्ज कराई FIR

बताया जा रहा है कि, व्यापारी के साथ लूट की इतनी बड़ी वारदात 7 मार्च को घटित हुई थी। जबकि, पीड़ित ने 8 मार्च को पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। श्यामला हिल्स पुलिस ने लूट का केस दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। फिलहाल, पुलिस घटना स्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की जांच की जा रही है।

हवाला का पैसा होने की आशंका

पुलिस इस मामले में ये भी जांच कर रही है कि, इतनी बड़ी रकम किस लेनदेन से जुड़ी थी। शुरुआती तौर पर ये रकम प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़ी बताई जा रही है। हवाला का पैसा होने की भी आशंका है। श्यामला हिल्स इलाके में पहले भी इस तरह की लूट की वारदात सामने आ चुकी हैं। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। आरोपियों की पहचान के लिए CCTV फुटेज खंगाले जा सकते हैं।

जल्द होगा खुलासा!

एडिशनल डीसीपी शालिनी दीक्षित का कहना है कि, शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही पुलिस ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा करने का दावा किया है।

ये भी पढ़ें

दो हादसों में 3 की मौत : महिला समेत 2 को बस ने रौंदा, कार दुघर्टना में व्यापारी के बेटे की जान गई, पत्नी गंभीर
राजगढ़
3 Died In 2 Accidents

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 09:43 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में 55 लाख की लूट, चाकू की नोक पर 4 बदमाश प्रॉपर्टी डीलर से लूटकर फरार

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आउटसोर्स कर्मियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ला रही नया सिस्टम, सीधे बैंक खाते में आएगा वेतन

madhya pradesh outsourced employees
भोपाल

बड़ी खबर: MP में 800 प्रोफेसरों का होगा डिमोशन, कॉलेजों में मचा हड़कंप

800 professors demotion Education Department released interim seniority list MP news
भोपाल

AIG राजेश मिश्रा के खिलाफ आरोप पत्र जारी, यौन उत्पीड़न से जुड़ा है मामला

Chargesheet issued against AIG Rajesh Mishra in jaipur fashion designer sexual harassment case MP News
भोपाल

एमपी में कर्मचारियों को बीमा की बड़ी सौगात, 25 लाख तक का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस होगा कवर

Major gift of cashless health insurance for electricity employees in MP
भोपाल

MP में गैस की बुकिंग बंद, कई जगहों पर गहराया संकट, कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत से छोटी होटलें ठप

Crisis deepens in MP due to closure of commercial gas cylinder bookings
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.