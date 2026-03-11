दो हादसों में 3 की मौत : दंपती को बस ने रौंदा, कार दुघर्टना में व्यापारी के बेटे की जान गई, पत्नी गंभीर

एनएच-52 स्थित पीपलबे आश्रम के पास मंगलवार दोपहर 3.30 बजे के करीब हादसा हुआ, जिसमें राजगढ़ की तरफ से आ रही तेज रफ्तार बस ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि महिला बाइक से दूर उछलकर जा गिरी। वहीं, चालक का सिर में गंभीर चोंटे आने से मौके पर ही दम तोड़ दिया। महिला की भी अस्पताल लाते समय उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना में कैलाश पिता बाबूलाल वर्मा (55) और उनके बड़े भाई की पत्नी भगवती बाई पति नन्नूलाल वर्मा (58) दोनों निवासी झाड़ला नरसिंहगढ़ की मौत हुई है। सूचना पर पहुंची देहात पुलिस और एंबुलेंस की मदद से दोनों को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। जहां दोनों का देर शाम पीएम कर परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन ने बताया कि, मृतक मजदूरी कर घर चलाते थे। कैलाश के चार बच्चे हैं। ऐसे में अब परिवार पालने का संकट खड़ा हो गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।