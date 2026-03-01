बीमार दामाद को अस्पताल ले जाने जाम खुलवा रहे ससुर की हत्या

जानकारी के अनुसार भगवानसिंह राजपूत (60) निवासी सिरौंजी (खुजनेर) सोमवार को अपने बीमार दामाद मनोहरसिंह (45) को बेहतर इलाज के लिए राजस्थान के झालावाड़ ले जा रहे थे। दोपहर करीब 12.22 बजे उनकी कार खिलचीपुर बस स्टैंड के पास जाम में फंस गई। यहां एक पिकअप वाहन के कारण सड़क पर विवाद और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई थी। दामाद को समय पर अस्पताल पहुंचाने के उद्देश्य से भगवान सिंह जाम खुलवाने के लिए कार से उतरे और पिकअप चालक से वाहन हटाने को कहा। तभी चालक कैलाश तंवर ने लोहे की रॉड से उनके सिर पर हमला कर दिया।