जल संरक्षण में MP के इस जिले ने मारी बाजी, CM मोहन ने की सराहना

MP News: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले ने जल संरक्षण के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में अग्रणी मुकाम पाया है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत डगवेल रिचार्ज कार्यों में जिले को प्रदेश में पहला और खेत तालाब निर्माण में दूसरा स्थान मिला है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई 55 जिलों की समीक्षा बैठक में राजगढ़ की इस बड़ी उपलब्धि और पानी सहेजने के प्रयासों की सराहना की गई। सीएम डॉ. यादव ने सभी अधिकारियों के साथ जल संरक्षण कार्यों की समीक्षा कर सरकारी कार्यक्रमों व दफ्तरों में प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग कम करने के निर्देश दिए।