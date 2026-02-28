MP के नरसिंहगढ़ अभयारण्य में जल्द शुरू होगी जंगल सफारी, 10 किमी होगा रूट

MP News: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ को मालवा के मिनी कश्मीर के प्रमुख वन क्षेत्र चिड़ीखो अभयारण्य को संगठित इको-टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की तैयारी है। जिसको लेकर वन विभाग ने कार्ययोजना भी तैयार कर ली है। जिसके तहत अभयारण्य में ट्रैकिंग रूट विकसित करने, स्थायी नाइट कैंप स्थापित करने और वर्तमान जंगल सफारी क्षेत्र को 5 किमी से बढ़ाकर 10 किमी तक विस्तारित करने का प्रस्ताव शासन स्तर पर भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही इनका लुत्फ पर्यटक ले सकेंगे।