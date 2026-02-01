भाजपा नेता व टीआई के बेटे के संरक्षण में चल रहा था जुआ, एसपी की स्पेशल टीम का छापा

mp news: मध्यप्रदेश के राजगढ़ में कोतवाली थाने की पुरानी बिल्डिंग के खंडहर क्वार्टर में राजनीतिक संरक्षण में लंबे समय से चल रहे जुए पर पुलिस ने दबिश दी। यहां से एसपी अमित सुरेश तोलानी की स्पेशल टीम के साथ मिलकर कोतवाली टीआई ने 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। मौके से बाइक, मोबाइल फोन और नगदी सहित कुल 4 लाख 74 हजार 400 रुपए का मशरूका जब्त किया गया है। खास बात यह है कि इस जुए को मुख्य आरोपी पूर्व भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चे का जिला अध्यक्ष और पहले राजगढ़ में टीआई रहे चौहान का बेटा है।