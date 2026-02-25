बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही महिला का कार सवार लोगों ने किया अपहरण

डबरा के देहात थाना क्षेत्र में एक महिला के दिनदहाड़े अपहरण की घटना से हड़कंप मच गया। महिला का नाम प्रीति परिहार है। बताया जा रहा है कि प्रीति अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गई थी इसी दौरान कार से आए लोग उसे जबरदस्ती कार में बैठाकर अपने साथ ले गए। प्रीति पति से चल रहे विवाद के कारण करीब 9 महीनों से अपने मायके में ही बच्चों के साथ रह रही थी। घटना के बाद प्रीति के माता-पिता दोनों देहात थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जगह-जगह हाईवे समेत अन्य स्थानों पर नाकाबंदी की है। महिला को सुरक्षित लाने की कोशिश की जा रही है।