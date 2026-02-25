25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

जिला अस्पताल … एनक्यूएएस टीम का निरीक्षण…स्टॉक में कम मिली जीवन रक्षक दवाएं

आईसीयू, ब्लड बैंक, एसएनसीयू में पहुंची टीम ग्वालियर . जिला अस्पताल मुरार में नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड (एनक्यूएएस) की टीम मंगलवार सुबह व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंची। तीन सदस्यीय टीम ने अलग-अलग विभागों में जाकर सेवाओं, दवा उपलब्धता और स्टाफ की कार्यप्रणाली की जांच की। निरीक्षण के दौरान जब टीम मेडिसिन विभाग पहुंची और दवाओं [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Neeraj Chaturvedi

Feb 25, 2026

आईसीयू, ब्लड बैंक, एसएनसीयू में पहुंची टीम

ग्वालियर . जिला अस्पताल मुरार में नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड (एनक्यूएएस) की टीम मंगलवार सुबह व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंची। तीन सदस्यीय टीम ने अलग-अलग विभागों में जाकर सेवाओं, दवा उपलब्धता और स्टाफ की कार्यप्रणाली की जांच की। निरीक्षण के दौरान जब टीम मेडिसिन विभाग पहुंची और दवाओं का स्टॉक चेक किया, तो कुछ जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध नहीं मिलीं। इसके अलावा, एक दवा की निर्धारित डोज के संबंध में पूछे गए सवाल का संबंधित कर्मचारी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। इस निरीक्षण दल में डॉ. अशोक पालीवाल, डॉ. सिजोय विष्णु और डॉ. जीना श्री शामिल रहे।

मानसिक रोगियों के लिए अलग वार्ड की जरूरत

अस्पताल में मानसिक रोग विशेषज्ञ पदस्थ होने के बावजूद मानसिक रोगियों के लिए अलग वार्ड की व्यवस्था नहीं होने पर टीम ने चिंता जताई। सदस्यों ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए पृथक वार्ड और नियमित काउंसलिंग की व्यवस्था अनिवार्य है। सुरक्षित और शांत वातावरण वाले विशेष वार्ड विकसित करने की सलाह दी गई।

आईसीयू, ब्लड बैंक और एसएनसीयू का भी निरीक्षण

टीम ने आईसीयू, ब्लड बैंक, एसएनसीयू, पीआईसीयू, चिल्ड्रन वार्ड, दवा स्टोर और वृद्धजन वार्ड का भी निरीक्षण किया। ब्लड बैंक की व्यवस्थाओं की सराहना की गई, जबकि चिल्ड्रन वार्ड में गुणवत्ता मानकों के अनुरूप सुधार के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के आधार पर टीम विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को सौंपेगी, जिसके बाद आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

25 Feb 2026 05:17 pm

Published on:

25 Feb 2026 05:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / जिला अस्पताल … एनक्यूएएस टीम का निरीक्षण…स्टॉक में कम मिली जीवन रक्षक दवाएं

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

छोटे भाई ने की लव मैरिज, लड़की के घरवालों ने जेसीबी से तोड़ डाला बड़े भाई का घर

Gwalior News
ग्वालियर

गोविंद प्रसाद बंसल अध्यक्ष और दीपक जैन महामंत्री बने

श्री ग्वालियर वालान अग्रवाल पंचायत (श्री राम मंदिर फालका बाजार) के दो वर्षीय निर्वाचन
ग्वालियर

ग्वालियर में खुलेगा यूआईडी सेंटर, अब आधार के लिए भोपाल-दिल्ली की दौड़ होगी खत्म

ग्वालियर

श्रीराम नाम का रंग लगाकर दिया रामलीला का आमंत्रण, भक्तिमय माहौल में हुआ रंग उत्सव का आगाज

श्री आदर्श रामलीला समिति (झंग बिरादरी) : 27 फरवरी से 4 मार्च तक होगा रामलीला का मंचन
ग्वालियर

चोरों पर शिकंजा, झांसी-मथुरा रूट पर सुपर 34 तैनात

ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.