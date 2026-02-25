जिला अस्पताल … एनक्यूएएस टीम का निरीक्षण…स्टॉक में कम मिली जीवन रक्षक दवाएं

ग्वालियर . जिला अस्पताल मुरार में नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड (एनक्यूएएस) की टीम मंगलवार सुबह व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंची। तीन सदस्यीय टीम ने अलग-अलग विभागों में जाकर सेवाओं, दवा उपलब्धता और स्टाफ की कार्यप्रणाली की जांच की। निरीक्षण के दौरान जब टीम मेडिसिन विभाग पहुंची और दवाओं का स्टॉक चेक किया, तो कुछ जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध नहीं मिलीं। इसके अलावा, एक दवा की निर्धारित डोज के संबंध में पूछे गए सवाल का संबंधित कर्मचारी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। इस निरीक्षण दल में डॉ. अशोक पालीवाल, डॉ. सिजोय विष्णु और डॉ. जीना श्री शामिल रहे।