25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

गोविंद प्रसाद बंसल अध्यक्ष और दीपक जैन महामंत्री बने

श्री ग्वालियर वालान अग्रवाल पंचायत (राम मंदिर फालका बाजार) के चुनाव निर्वाचन अधिकारी पुरूषोत्तम दास जैन के नेतृत्व में संपन्न हुए। संस्था की पहली कमेटी का गठन 1945 में किया गया था, अभी तक सर्वसम्मति से ही कमेटी का चयन कर लिया जाता था। मतदान दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक हुआ। संस्था में [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Narendra Kumar Kuiya

Feb 25, 2026

श्री ग्वालियर वालान अग्रवाल पंचायत (श्री राम मंदिर फालका बाजार) के दो वर्षीय निर्वाचन

श्री ग्वालियर वालान अग्रवाल पंचायत (श्री राम मंदिर फालका बाजार) के दो वर्षीय निर्वाचन

श्री ग्वालियर वालान अग्रवाल पंचायत (राम मंदिर फालका बाजार) के चुनाव निर्वाचन अधिकारी पुरूषोत्तम दास जैन के नेतृत्व में संपन्न हुए। संस्था की पहली कमेटी का गठन 1945 में किया गया था, अभी तक सर्वसम्मति से ही कमेटी का चयन कर लिया जाता था। मतदान दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक हुआ। संस्था में 166 सदस्य हैं, इनमें से 145 सदस्यों ने अपने मत का उपयोग कर पदाधिकारियों का चयन किया। इस चुनाव में गोविन्द प्रसाद बंसल अध्यक्ष और दीपक जैन महामंत्री पद पर चुने गए। चुनाव में कोषाध्यक्ष पद पर नरेन्द्र कुमार मंगल और रूप कुमार जैन व लेखा निरीक्षक पर मोहनलाल गर्ग निर्विरोध निर्वाचित हुए। यह चुनाव दो वर्ष के लिए कराए गए हैं। निर्वाचन अधिकारी पुरुषोत्तम जैन ने बताया कि कार्यकारिणी का चयन बुधवार को किया जाएगा। इस चुनावी प्रक्रिया में सहयोग के लिए राजीव वैश्य, रवि मंगल आदि का सहयोग रहा।

किसे कितने मिले मत
अध्यक्ष पद

  • गोविंद प्रसाद बंसल 87 मत (विजयी)
  • राम किशन सिंघल 52 मत (हारे)
  • उपाध्यक्ष दो पद
  • शालिगराम गोयल 86 मत (विजयी)
  • रवि मित्तल 59 मत (विजयी)
  • लक्ष्मणदास सिंघल 54 मत (हारे)
  • श्याम बंसल 50 मत (हारे)महामंत्री पद
  • दीपक जैन 86 मत (विजयी)
  • योगेश गर्ग 54 मत (हारे)संयुक्त मंत्री पद
  • गोविन्द बंसल 77 मत (विजयी)
  • मुरारी लाल अग्रवाल 55 मत (हारे)भण्डारी पद
  • मोहनलाल अग्रवाल 87 मत (विजयी)
  • चन्द्रकांत सिंघल 49 (हारे)उत्सव मंत्री पद
  • दीपक मंगल 85 मत (विजयी)
  • संतोष अग्रवाल 51 मत (हारे)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 11:23 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / गोविंद प्रसाद बंसल अध्यक्ष और दीपक जैन महामंत्री बने

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

छोटे भाई ने की लव मैरिज, लड़की के घरवालों ने जेसीबी से तोड़ डाला बड़े भाई का घर

Gwalior News
ग्वालियर

ग्वालियर में खुलेगा यूआईडी सेंटर, अब आधार के लिए भोपाल-दिल्ली की दौड़ होगी खत्म

ग्वालियर

श्रीराम नाम का रंग लगाकर दिया रामलीला का आमंत्रण, भक्तिमय माहौल में हुआ रंग उत्सव का आगाज

श्री आदर्श रामलीला समिति (झंग बिरादरी) : 27 फरवरी से 4 मार्च तक होगा रामलीला का मंचन
ग्वालियर

चोरों पर शिकंजा, झांसी-मथुरा रूट पर सुपर 34 तैनात

ग्वालियर

मोबाइल गुम होते ही रिटायर्ड अधिकारी के खाते से 11.74 लाख पार, कलेक्टर बनकर 75 हजार की ठगी

शहर में साइबर अपराधियों का जाल लगातार फैलता जा रहा है।
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.