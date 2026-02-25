गोविंद प्रसाद बंसल अध्यक्ष और दीपक जैन महामंत्री बने

श्री ग्वालियर वालान अग्रवाल पंचायत (राम मंदिर फालका बाजार) के चुनाव निर्वाचन अधिकारी पुरूषोत्तम दास जैन के नेतृत्व में संपन्न हुए। संस्था की पहली कमेटी का गठन 1945 में किया गया था, अभी तक सर्वसम्मति से ही कमेटी का चयन कर लिया जाता था। मतदान दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक हुआ। संस्था में 166 सदस्य हैं, इनमें से 145 सदस्यों ने अपने मत का उपयोग कर पदाधिकारियों का चयन किया। इस चुनाव में गोविन्द प्रसाद बंसल अध्यक्ष और दीपक जैन महामंत्री पद पर चुने गए। चुनाव में कोषाध्यक्ष पद पर नरेन्द्र कुमार मंगल और रूप कुमार जैन व लेखा निरीक्षक पर मोहनलाल गर्ग निर्विरोध निर्वाचित हुए। यह चुनाव दो वर्ष के लिए कराए गए हैं। निर्वाचन अधिकारी पुरुषोत्तम जैन ने बताया कि कार्यकारिणी का चयन बुधवार को किया जाएगा। इस चुनावी प्रक्रिया में सहयोग के लिए राजीव वैश्य, रवि मंगल आदि का सहयोग रहा।