मोबाइल गुम होते ही रिटायर्ड अधिकारी के खाते से 11.74 लाख पार, कलेक्टर बनकर 75 हजार की ठगी

ग्वालियर। शहर में साइबर अपराधियों का जाल लगातार फैलता जा रहा है। डिजिटल ठग अब नई-नई चालें चलकर लोगों की जमा पूंजी मिनटों में साफ कर रहे हैं। ताजा मामलों में रिटायर्ड वन अधिकारी और एक पार्षद पति को ठगों ने अपना शिकार बनाया है।