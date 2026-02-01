खेलते-खेलते घर से निकलीं और भटक गईं दो बच्चियां, पुलिस ने ऐसे दूर की मां-पिता की परेशानी

डायल-112 के राज्यस्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम भोपाल को इंदौर में 24 फरवरी को थाना एरोड्रम क्षेत्र में सेंट्रल वेयर हाउस के सामने दो बालिकाएं मिलने की सूचना प्राप्त हुई। बताया गया कि दोनों बच्चियां घर का रास्ता भूल गई हैं और ऐसे में पुलिस सहायता की आवश्यकता है। सूचना मिलते ही थाना एरोड्रम क्षेत्र में तैनात डायल-112 एफआरव्ही वाहन को तत्काल रवाना किया गया। मौके पर पहुंचकर सउनि कैलाश मेडा, आरक्षक पुष्पेंद्र शर्मा एवं पायलट अजय प्रजापति ने दोनों बालिकाओं को अपने संरक्षण में लिया।