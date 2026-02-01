मोहन कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर, पुनर्गठन आयोग के प्रावधानों में होगा बदलाव

कैबिनेट के द्वारा खनिज साधन विभाग के अंतर्गत बजट योजना खनिज अन्वेषण एवं विकास के लिए भवन निर्माण का लगातार चलते रहने की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत संचालनालय के नवीन भवन निर्माण कार्य पर 34 करोड़ 2 लाख रुपए का खर्च संभावित है। वित्तीय व्यय समिति द्वारा विभागीय प्रस्ताव अनुसार 34 करोड़ 2 लाख रुपये के खर्च का अनुमोदन प्रदान किया गया। नए भवन के निर्माण से डीएमएफ मॉनिटरिंग यूनिट, आईटी शाखा, स्टेट कमाण्ड सेंटर समेत अन्य कार्य सुचारू रूप से चलेंगे।