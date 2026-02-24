किसानों के मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे का वार, शिवराज सिंह को भी घेरा

राहुल गांधी ने कहा कि भाषण में क्या छिपा है, मैं नरवानेजी की बात कर रहा था। बैकग्राउंड में एक चीज चल रही थी। चार महिने के लिए हिन्दुस्तान और अमेरिका का जो समझौता है, वो रुका हुआ था। क्यों रुका था, कृषि के मामले पर रुका था। हिन्दुस्तान की सरकार नहीं चाहती थी कि अमेरिका की बड़ी-बड़ी कंपनियां सोया, कपास, भुट्टा हिन्दुस्तान में बेच पाएं, दाल हिन्दुस्तान में बेच पाएं। चार माह चर्चा बंद बड़ी थी। मैंने भाषण किया, भाषण में मैं सिर्फ नरवानेजी की बात नहीं करने वाला था, मैं दो-तीन चीजें कहना चाहता था, मेरा भाषण खत्म होते ही प्रधानमंत्री लोकसभा से चले गए।