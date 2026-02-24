राहुल गांधी का बड़ा चैलेंज, कहा- ‘दम है तो India-US डील रद्द करके दिखाइए…’

राहुल गांधी ने निशाना ने पीएम मोदी को चैलेंज करते हुए कहा कि अमरीका में एक और चीज हुई। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप टैरिफ को रद्द करेंगे और रद्द कर दिया। बाकी देशों ने भी कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को। दम है तो आप इंडिया और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि अडाणी का केस है। एपस्टीन की धमकी है।