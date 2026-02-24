24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

राहुल गांधी का बड़ा चैलेंज, कहा- ‘दम है तो India-US डील रद्द करके दिखाइए…’

Rahul Gandhi: भोपाल दौरे पर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि दम है तो आप इंडिया और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Feb 24, 2026

rahul gandhi

Rahul Gandhi: भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के विरोध में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को कांग्रेस ने किसान महाचौपाल का आयोजन किया था। इस दौरान लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा और कहा कि दम है तो आप इंडिया और यूएस डील खत्म करके दिखाइए।

हमारे किसानों को मोदी ने खत्म कर दिया

लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ने किसानों को खत्म किया। हमारा डेटा दिया। टेक्स्टाइल इंडस्ट्री को खत्म किया। अब कहते हैं हम बांग्लादेश की मदद करेंगे। टेक्स्टाइल में जीरो परसेंट टैक्स लगाएंगे। हमारा मंत्री कहता है कि हिंदुस्तान अमरीका से कपास खरीदेगा तो टैक्स जीरो। ट्रंप कहता है कि हर साल हिंदुस्तान को नौ लाख करोड़ रुपए का माल अमरीका से खरीदना पड़ेगा। पांच साल के लिए। बात समझिए। ऐसे में हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा?

'दबाव में हैं मोदी…'

राहुल गांधी यहीं नहीं रूके उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मोदी ने दबाव में सब दे दिया। मैं पूछता हूं आपने लिया क्या? मुझे एक चीज बता दो। कुछ नहीं लिया। पहले से ज्यादा टैक्स हम देंगे। हमारा पहले कम था। हम कोई इंपोर्ट की गारंटी नहीं दी। मैं लिखकर दे सकता हूं, अगर मोदी पर दबाव और धमकी नहीं होती तो वे ऐसा नहीं करते।

कांग्रेस के बब्बर शेरों को डरने की जरूरत नहीं

आगे नेता प्रतिपक्ष कहा - ये जो बेचा है अपनी छवि और राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए किया। लेकिन वे बच नहीं सकते। उनको कोई बचा नहीं सकता। मैं कांग्रेस के बब्बर शेरों से कहता हूं, आप किसी से डर नहीं सकते। आपने इंडस्ट्री बनाई, मोदी ने खत्म किया। आपको डरने की जरूरत नहीं है।

डील नहीं…दिल में तीर है

लोक सभा नेता प्रतिपक्ष ने कहा - मोदी ने देश को बेच दिया। ये बात बीजेपी और आरएसएस के सारे कार्यकर्ता के मन में है। वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को दो ग्रिप से चोक कर दिया गया है। उनकी आंखों में देखिए आपको दिखेगा कि नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है। उन्होंने ये डील की है। ये डील नहीं है, इनके दिल में तीर है।

दम है तो आप इंडिया और यूएस डील रद्द करके दिखाएं

राहुल गांधी ने निशाना ने पीएम मोदी को चैलेंज करते हुए कहा कि अमरीका में एक और चीज हुई। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप टैरिफ को रद्द करेंगे और रद्द कर दिया। बाकी देशों ने भी कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को। दम है तो आप इंडिया और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि अडाणी का केस है। एपस्टीन की धमकी है।

सबसे ज्यादा डाटा हिंदुस्तान के पास

आगे राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ किसानों को नहीं, 21वीं सदी में सबसे जरूरी चीज डेटा है। जिसके पास डेटा है, वो जीतेगा, जिसके पास डेटा नहीं है वो खत्म हो जाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान के पास है। दूसरे नंबर पर चाइना है। हिंदुस्तान के डेटा के बिना चाइना का मुकाबला अमरीका नहीं कर सकता है। इस डील में छोटी सी स्क्रिप्ट में मोदी ने पूरा डेटा अमरीका के हवाले कर दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 04:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / राहुल गांधी का बड़ा चैलेंज, कहा- ‘दम है तो India-US डील रद्द करके दिखाइए…’

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

20 लाख का कर्ज लेकर शुरु किया बिजनेस, अब हर माह 3 लाख तक कमा रहीं प्रेमलता पाटीदार

Premlata Patidar is earning 3 lakh rupees from a business she started with a loan
भोपाल

किसानों के मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे का वार, शिवराज सिंह को भी घेरा

mallikarjun kharge
भोपाल

खाद्यान्न उत्पादन में देश में दूसरा स्थान, एमपी की कृषि क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि

MP ranks second in the country in food grain production
भोपाल

भोपाल में जमकर बरसे राहुल गांधी, बोले- मुझे संसद में बोलने नहीं दिया; हिंदुस्तान का सारा डेटा बेच दिया

rahul gandhi bhopal visit
भोपाल

एमपी में किसानों के लिए 10520 करोड़ के प्रोजेक्ट की मंजूरी, सरकार की बड़ी सौगात

Approval of a project worth Rs. 10520 crore for farmers in MP
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.