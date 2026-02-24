एमपी में किसानों के लिए 10520 करोड़ के प्रोजेक्ट की मंजूरी, सरकार की बड़ी सौगात

MP Farmers- मध्यप्रदेश में किसानों पर राज्य सरकार पूरी तरह मेहरबान है। सरकार ने किसानों के लिए मानो पिटारा खोल दिया है। राज्य कैबिनेट ने किसान कल्याण के लिए 10520 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत 5 प्रोजेक्ट शामिल हैं। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इन्हें अगले पांच साल के लिए निरंतर जारी रखने की स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अन्य अहम फैसले भी लिए गए। प्रदेश के विख्यात भगोरिया पर्व पर भी राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया। इसे अब राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाएगा।