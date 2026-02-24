खाद्यान्न उत्पादन में देश में दूसरा स्थान, एमपी की कृषि क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि

Food grain production -कृषि उत्पादन में मध्यप्रदेश, देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। प्रदेश ने खाद्यान्न, दलहन और तिलहन उत्पादन में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार प्रदेश खाद्यान्न, दलहन तथा तिलहन फसलों के उत्पादन में शीर्ष तीन राज्यों में शामिल रहा है। मध्यप्रदेश ने कुल 46.63 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन के साथ देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जो राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 13.04 प्रतिशत है। राज्य कुल दलहन फसल उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर हैं। तिलहन फसलों के उत्पादन में देश में दूसरा स्थान हासिल किया।