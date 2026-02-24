भोपाल में जमकर बरसे राहुल गांधी, बोले- मुझे संसद में बोलने नहीं दिया; हिंदुस्तान का सारा डेटा बेच दिया

आगे राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार नहीं चाहती थी कि अमरीका की बड़ी–बड़ी कंपनियां, सोया, कपास, भुट्‌टा हिंदुस्तान में बेच पाएं। हिंदुस्तान का कोई किसान और नेता नहीं चाहता। चार महीने चर्चा बंद पड़ी थी। मैंने भाषण दिया। उसमें मैं सिर्फ नरवणे की बात नहीं कहना चाहता था। दो–तीन चीजें और कहने वाला था। मेरा भाषण खत्म होते ही पीएम गए और बिना कैबिनेट से पूछे उसी दिन ट्रंप को फोन लगाया। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान के पीएम ने मुझे फोन किया। कह दिया कि यूएस इंडिया डील को मैं साइन करने को तैयार हूं।