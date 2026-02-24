कांग्रेसाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नहीं लिया राम का नाम, बीजेपी ने घेरा

Congress President Mallikarjun Kharge - भारत की अमेरिका से ट्रेड डील का कांग्रेस जमकर विरोध कर रही है। इसे देश के किसानों के हितों के खिलाफ बताया जा रहा है। अमेरिका से ट्रेड डील की खिलाफत करते हुए कांग्रेस ने भोपाल के अटल पथ पर मंगलवार को किसान महाचौपाल आयोजित की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (mallikarjun kharge) और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इसमें शामिल हुए। प्रदेशभर से आए हजारों किसानों के बीच दोनों नेताओं ने इस मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार को जमकर लताड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे ज्यादा मुखर दिखाई दिए। उन्होंने जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोसा वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी किसानों के हितों की अनदेखी करने और चुप रहने का आरोप लगाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन में वीबी जीराम जी योजना का भी उल्लेख किया लेकिन इस दौरान उन्होंने “राम” शब्द नहीं बोला। इसपर बीजेपी ने उन्हें घेरा। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने पूछा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस को भगवान श्रीराम के नाम से इतनी नफरत क्यों है?