20 लाख का कर्ज लेकर शुरु किया बिजनेस, अब हर माह 3 लाख तक कमा रहीं प्रेमलता पाटीदार

Premlata Patidar - छोटे गांवों-कस्बों में अनेक महिलाएं हैं जो खुद का ​व्यवसाय कर आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं लेकिन पैसों की कमी आड़े आती है। ऐसी महिलाओं के लिए नीमच जिले के बमोरा गांव की प्रेमलता पाटीदार प्रेरणा स्तोत्र बन गई हैं। वे कभी घर की जिम्मेदारियों तक सीमित थीं लेकिन अब एक सफल उद्यमी के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। प्रेमलता पाटीदार उद्यमी बनना चा​हती थीं लेकिन इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। ऐसे में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने उन्हें राह दिखाई। प्रेमलता पाटीदार ने कर्ज लेकर काम शुरु किया। पहले कुछ दिक्कतें आई पर अब वे हर माह लाखों रुपए कमाने लगीं हैं।