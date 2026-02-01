एमपी में चोरों, लुटेरों और ठगों पर कहर बनकर टूट पुलिस, 9 जिलों में जबर्दस्त कार्रवाई से मची खलबली

MP Police- मध्यप्रदेश पुलिस अपराधों के प्रति “जीरो टॉलरेंस” की नीति पर चल रही है। तकनीकी दक्षता, त्वरित प्रतिक्रिया एवं समन्वित टीमवर्क से कार्य करते हुए आमजन की सुरक्षा व संपत्ति संरक्षण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्धता दर्शा रही है। एमपी पुलिस द्वारा संगठित अपराध, आर्थिक ठगी, नकबजनी एवं लूट की घटनाओं में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस ने 5 दिनों के दौरान विभिन्न जिलों में कार्रवाई करते हुए कुल 1 करोड़ 43 लाख रूपए से अधिक की संपत्ति बरामद की है।