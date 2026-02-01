24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

अमेजॉन सहित ई-मार्केट पोर्टल पर बिकेंगे एमपी के उत्पाद, सरकार करेगी करार

Amazon- आजीविका मिशन की सीईओ हर्षिका सिंह ने बताया है कि स्‍व-सहायता समूहों द्वारा उत्‍पादित-उत्‍पादों को जनसामान्‍य तक पहुंचाने के लिए ई-मार्केट पोर्टल एक उत्‍तम व्‍यवस्‍था है

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Feb 24, 2026

MP products will be sold on the Amazon e-marketplace

MP products will be sold on the Amazon e-marketplace

Amazon- एमपी के उत्पाद अब विश्व विख्यात अमेजॉन व अन्य प्रमुख ई-मार्केट पोर्टल पर बिकेंगे। इसके लिए सरकार बाकायदा करार कर रही है। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की सीईओ हर्षिका सिंह ने बताया है कि स्‍व-सहायता समूहों द्वारा उत्‍पादित-उत्‍पादों को जनसामान्‍य तक पहुंचाने के लिए ई-मार्केट पोर्टल एक उत्‍तम व्‍यवस्‍था है। इससे स्‍व-सहायता समूहों के उत्‍पादों का प्रचार-प्रसार एवं विक्रय किया जाना आसान होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 25 फरवरी को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में स्व-सहायता समूहों की आजीविका मिशन क्षमतावर्धन कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। यहां आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों के सदस्यों के मार्केटिंग के तहत श्रमतावर्धन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे स्‍व-सहायता समूहों की सदस्‍यों को उत्‍पाद विक्रय के लिए राष्‍ट्रीय स्‍तर पर वृहद बाजार उपलब्‍ध कराया जाएगा। कार्यशाला में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल एवं राज्यमंत्री राधा सिंह उपस्थित रहेंगी।

कार्यक्रम का मुख्‍य उद्देश्य स्‍व-सहायता समूहों की सदस्‍यों द्वारा उत्‍पादित-उत्‍पादों के विपणन की व्‍यवस्‍था को सुदृढ़ करते हुए मार्केट से जोड़ना है। इस क्रम में स्‍व-सहायता समूहों के उत्‍पादों को ई-मार्केट से जोड़ने के लिए अमेजॉन पोर्टल पर ऑन वोर्डिंग कर विपणन की व्‍यापकता बढाने का प्रयास किया जाएगा।

आजीविका उत्‍पादों को एमेजॉन पोर्टल पर ऑन वोर्ड किया जा रहा

सीईओ हर्षिता सिंह ने बताया कि समूह उत्‍पादों की विपणन की प्रक्रिया को और व्‍यापक करने तथा ई-कॉमर्स प्‍लेटफॉर्म उपलब्‍ध कराने के लिए आजीविका उत्‍पादों को एमेजॉन पोर्टल पर ऑन वोर्ड किया जा रहा है। साथ ही उत्‍पादों के लोकव्‍यापीकरण तथा डिजीटल प्‍लेटफॉर्म उपलब्‍ध कराने के लिए 25 फरवरी को संस्‍थाओं के साथ मिशन द्वारा अनुबंध किया जा रहा है। इनमें प्रमुख रूप से इण्डिया पोस्‍ट, अमेजॉन सहेली, आईटीसी, एक्‍सेस डेव्‍हलपमेण्‍ट, बुद्धा फाउण्‍डेशन, ट्रिफ, एवं साईट सेवर के साथ एमओयू किया जा रहा है।

कार्यक्रम में सहभागी समूह सदस्‍यों का क्षमता वर्धन कर उन्‍हें उत्‍पादों के ऑन वोर्डिंग में सहयोग भी दिया जाएगा। इससे कैश-लैस ट्रांजेक्‍शन को भी बढावा मिलेगा। मिशन के इस प्रयास से समूह उत्‍पादों की डिजीटल माध्‍यमों से वृहद मार्केट तक पहुंच बढेगी जिससे समूह सदस्‍यों का डिजिटल सशक्तिकरण होगा एवं आय बढाने के अधिक से अधिक अवसर प्राप्‍त होंगे। मिशन अंतर्गत संचालित समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण केन्‍द्र (सीएमटीसी) के प्रबंधन के पोर्टल की लांचिंग, होली हेम्‍पर का विमोचन, अजीविका मार्ट ग्‍वालियर क वर्चुअल शुभारंभ, जबलपुर एयरपोर्ट पर अवसर योजना के तहत आऊटलेट का शुभारंभ, आगर-मालवा, मुरैना एवं छतरपुर में जिलास्‍तरीय होली मेलों का वर्चुअल शुभारंभ, नवीन आजीविका एक्‍सप्रेस वाहनों का शुभारंभ एवं मिशन द्वारा तैयार किए गए प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन किया जायेगा।

प्रकृति एवं पर्यावरण के हित को ध्‍यान में रखते हुए इस बार होली पर विशेष रूप से प्राकृतिक रंग, पूजन सामग्री, गौ-काष्‍ठ, उत्‍पाद- गुलेरी, गोबर, गणेश, धूप बत्‍ती आदि विभिन्‍न प्रकार की मिठाइयाँ, गुजिया मिलटेल्‍ड नमकीन, ठण्‍डाई , वस्‍त्र एवं अन्य उत्पाद समूहों की बहनों द्वारा तैयार किए गए हैं। यह सभी आजीविका उत्‍पाद आजीविका मार्ट भोपाल हाट में 21 फरवरी से उपलब्‍ध हैं। 28 फरवरी से 01 मार्च 2026 तक भोपाल हाट में आयोजित हो रहे दो दिवसीय होली मेले में भी उपलब्‍ध रहेंगे। साथ ही विभिन्‍न संभागीय एवं जिला स्‍तरीय होली मेलों में तथा जिलों में आजीविका रूरल मार्ट में भी उपलब्‍ध रहेंगे।

ये भी पढ़ें

एमपी में टेट्रा पैक में फ्री दूध बांटेगी सरकार, राज्य के नए बजट में बड़ा प्रावधान
भोपाल
MP budget includes provision for free distribution of milk in tetra packs

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 08:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अमेजॉन सहित ई-मार्केट पोर्टल पर बिकेंगे एमपी के उत्पाद, सरकार करेगी करार

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के नगरीय निकायों में कर वसूली के लिए सख्ती, आयुक्त ने जारी किए निर्देश

Commissioner issues strict instructions for tax collection in urban bodies in MP
भोपाल

एमपी में चोरों, लुटेरों और ठगों पर कहर बनकर टूट पुलिस, 9 जिलों में जबर्दस्त कार्रवाई से मची खलबली

Strategic police action in 9 districts of MP causes panic
भोपाल

खेलते-खेलते घर से निकलीं और भटक गईं दो बच्चियां, पुलिस ने ऐसे दूर की मां-पिता की परेशानी

Dial-112 personnel reunited two girls with their families in Indore
भोपाल

मोहन कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर, पुनर्गठन आयोग के प्रावधानों में होगा बदलाव

mp news
भोपाल

एमपी में पढ़ाई पूरी होते ही मिल जाएगी नौकरी, एमओयू करेगा उच्च शिक्षा विभाग

MP Higher Education Department to sign MoU for employment-oriented education
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.