अमेजॉन सहित ई-मार्केट पोर्टल पर बिकेंगे एमपी के उत्पाद, सरकार करेगी करार

कार्यक्रम में सहभागी समूह सदस्‍यों का क्षमता वर्धन कर उन्‍हें उत्‍पादों के ऑन वोर्डिंग में सहयोग भी दिया जाएगा। इससे कैश-लैस ट्रांजेक्‍शन को भी बढावा मिलेगा। मिशन के इस प्रयास से समूह उत्‍पादों की डिजीटल माध्‍यमों से वृहद मार्केट तक पहुंच बढेगी जिससे समूह सदस्‍यों का डिजिटल सशक्तिकरण होगा एवं आय बढाने के अधिक से अधिक अवसर प्राप्‍त होंगे। मिशन अंतर्गत संचालित समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण केन्‍द्र (सीएमटीसी) के प्रबंधन के पोर्टल की लांचिंग, होली हेम्‍पर का विमोचन, अजीविका मार्ट ग्‍वालियर क वर्चुअल शुभारंभ, जबलपुर एयरपोर्ट पर अवसर योजना के तहत आऊटलेट का शुभारंभ, आगर-मालवा, मुरैना एवं छतरपुर में जिलास्‍तरीय होली मेलों का वर्चुअल शुभारंभ, नवीन आजीविका एक्‍सप्रेस वाहनों का शुभारंभ एवं मिशन द्वारा तैयार किए गए प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन किया जायेगा।