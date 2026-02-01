एमपी के नगरीय निकायों में कर वसूली के लिए सख्ती, आयुक्त ने जारी किए निर्देश

MP Commissioner- एमपी के नगरीय निकायों में कर वसूली के लिए सख्ती की जा रही है। इस संबंध में आयुक्त द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने निकायों में कर वसूली के लिए 25 फरवरी को विशेष शिविर लगाने को कहा है। आयुक्त ने कहा कि सभी निकाय चरण बद्ध रूप से निर्धारित प्रतिशत के अनुसार वसूली सुनिश्चित करें। नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा सभी नगरीय निकायों में कर एवं अन्य राजस्व वसूली के लिए विशेष शिविर में नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जा रही है।