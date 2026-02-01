नशे में धुत कैली हॉस्पिटल के डाक्टर ने कार से फर्नीचर कारोबारी को उड़ाया…डंपर से भिड़कर तीस फिट वापस लौटी कार

जानकारी के मुताबिक शंकरपुर गांव के रहने वाले अब्दुल कादिर फर्नीचर कारोबारी थे। हाईवे किनारे उनकी ‘सफीक आरा मशीन’ नाम से फर्नीचर की दुकान है। दुकान के पीछे ही उनका घर भी है। सोमवार को वह दुकान बंद करने के बाद वह हाईवे किनारे खड़े होकर किसी से मोबाइल पर बात कर रहे थे। इसी दौरान रात 8 बजे बेकाबू मारुति सियाज कार आई और उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।