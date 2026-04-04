DM कृतिका ज्योत्सना ने खुद किया गेहूं की कटाई, क्रॉप कटिंग का किया गया स्थलीय निरीक्षण…SP भी रहे मौजूद

आईएएस कृतिका ज्योत्सना वर्ष 2014 बैच की आईएएस अधिकारी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अपने चौथे प्रयास में अखिल भारतीय स्तर पर 30वीं रैंक हासिल करने वाली कृतिका को यह सफलता तीन असफल प्रयासों के बाद मिली थी। यूपी में जन्मीं और हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली कृतिका के पिता, एसबीएल मिश्रा, तेलंगाना में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में कार्यरत थे, और उनकी माँ उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यरत हैं उनके बड़े भाई, कार्तिकेय मिश्रा, 2009 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आईएएस अधिकारी राहुल पांडे से विवाह किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें आंध्र प्रदेश से कैडर स्थानांतरण प्राप्त हुआ। इसके पहले कृतिका ज्योत्सना यूपी राज्य कर विभाग में विशेष सचिव थीं। इसके बाद उन्हें बस्ती में बतौर जिलाधिकारी तैनाती मिली है।