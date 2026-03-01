बस्ती के प्रखर सिविल सेवा परिणाम में लहराए परचम, बोले…राम कृपा बिन सुलभ न सोई

बस्ती जिले की तहसील हर्रैया के सकरदहा गांव निवासी प्रखर शुक्ल ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की IAS परीक्षा में सफलता हासिल कर जिले और परिवार का नाम रोशन किया है। प्रखर को इस परीक्षा में AIR 787वीं रैंक मिली है। उनकी सफलता की खबर मिलते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और उनके घर बधाई देने वालों का तांता लग गया।