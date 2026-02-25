खेलने की उम्र में मां बनीं दो बच्चियां… अपनों ने ही किया रेप, फिर क्या बोले घर वाले…?

दूसरा मामला बस्ती के नगर थाना क्षेत्र का है। यहां 13 साल की बच्ची को गांव के ही 14 वर्षीय किशोर ने खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। कुछ महीनों बाद जब बच्ची की तबीयत बिगड़ी तो परिजनों को उसके गर्भ होने की जानकारी मिली। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के घरवालों ने बच्चा अपना मानने से भी मना कर दिया।