खेलने की उम्र में मां बनीं दो बच्चियां… अपनों ने ही किया रेप, फिर क्या बोले घर वाले…?

Basti News: उत्तर प्रदेश से 2 दिल दहला देने वाले मामले सामने आए हैं। यहां 13 और 14 साल की दो नाबालिग लड़कियों ने बच्चों को जन्म दिया है। ये दोनों बच्चियां अभी खुद बचपन की उम्र में हैं, लेकिन दरिंदगी का शिकार होने के कारण उन्हें मां बनना पड़ा। इन घटनाओं ने समाज और रिश्तों दोनों को शर्मसार कर दिया है।
पहला मामला गोंडा के खोड़ारे थाना क्षेत्र से जुड़ा है। यहां 14 साल की बच्ची के साथ उसके 16 वर्षीय सगे चचेरे भाई ने दुष्कर्म किया। आरोपी और पीड़िता एक ही घर में रहते थे। जब बच्ची गर्भवती हुई तो मामला सामने आया। आरोप है कि परिजनों ने इस गंभीर घटना को दबाने कोशिश की। बाद में पीड़िता ने बस्ती मेडिकल कॉलेज में बच्चे को जन्म दिया।
दूसरा मामला बस्ती के नगर थाना क्षेत्र का है। यहां 13 साल की बच्ची को गांव के ही 14 वर्षीय किशोर ने खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। कुछ महीनों बाद जब बच्ची की तबीयत बिगड़ी तो परिजनों को उसके गर्भ होने की जानकारी मिली। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के घरवालों ने बच्चा अपना मानने से भी मना कर दिया।
दोनों मामलों में पुलिस ने गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नाबालिगों के साथ अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
