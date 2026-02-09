DIG से मिले मृत दरोगा के परिजन, ADM भाई बोले…ये प्लांड मर्डर, पूरा थाना किया जाए सस्पेंड

अयोध्या में रविवार को तीन दिनों से लापता दरोगा अजय गौड़ का शव सरयू नदी से मिलने के बाद ADM भाई और उनकी PCS पत्नी भी पहुंची। ADM अरुण कुमार ने आरोप लगाया कि यह प्लांड मर्डर है। पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया। पूरे थाने को सस्पेंड कर सीओ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।