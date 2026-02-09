9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्ती

DIG से मिले मृत दरोगा के परिजन, ADM भाई बोले…ये प्लांड मर्डर, पूरा थाना किया जाए सस्पेंड

बस्ती में लापता दरोगा की लाश सरयू नदी में मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने इस घटना को संदिग्ध मानते हुए पूरा थाना सस्पेंड करने की माँग की है, इस दौरान मृतक दारोगा के भाई और भाभी धरने पर बैठ गये।

2 min read
Google source verification

बस्ती

image

anoop shukla

Feb 09, 2026

Up news, basti

फोटो सोर्स: पत्रिका, मृत दरोगा के भाई ADM अरुण कुमार

अयोध्या में रविवार को तीन दिनों से लापता दरोगा अजय गौड़ का शव सरयू नदी से मिलने के बाद ADM भाई और उनकी PCS पत्नी भी पहुंची। ADM अरुण कुमार ने आरोप लगाया कि यह प्लांड मर्डर है। पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया। पूरे थाने को सस्पेंड कर सीओ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।

जानिए पूरा मामला

रविवार को अयोध्या के सरयू नदी में दरोगा का शव मिला था। लापता होने के अगले दिन उनकी बाइक बस्ती के कुआनो नदी के पास मिली थी। वह ड्यूटी के दौरान 5 फरवरी की शाम को थाने से निकले इसके बाद उनका पता नहीं चला।

सीसीटीवी फुटेज में सफाईकर्मी के साथ अंतिम बार दिखे

आखिरी बार वह एक CCTV फुटेज में सफाईकर्मी के साथ बाइक पर जाते हुए नजर आए थे। उधर ADM भाई के धरना की सूचना मिलते ही बस्ती डीएम भी मौके पर पहुंच गए।

मृतक दरोगा अजय गौड़ बस्ती जिले के परशुरामपुर थाने में तैनात थे। वह पत्नी और दो बच्चों के साथ बस्ती में ही रहते थे। वह मूल रूप से देवरिया कोतवाली क्षेत्र के मूड़ाडीह गांव के निवासी थे।

हत्या का मुकदमा दर्ज हो, CO पर कारवाई की जाये

ADM अरुण कुमार ने बताया कि पद के बावजूद थाने से मुझे कोई सहयोग नहीं मिला। मेरी मांग है कि पूरे थाने को सस्पेंड किया जाए, चार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और हर्रैया के सीओ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अरुण कुमार अपनी पत्नी के साथ धरने पर बैठ गये।

DIG से मिले दारोगा के परिजन

इसके बाद ADM कीर्ति प्रकाश भारती और ASP श्यामकांत, सीओ सदर सतेंद्र भूषण तिवारी ने धरने पर बैठे दरोगा के भाई-भाभी से मिलने पहुंचे। उन्हें मनाकर वहां से DIG के पास ले गए। अरुण और दरोगा के अन्य परिजन रेंज ऑफिस में बस्ती के DIG संजीव त्यागी से मुलाकात की।

DIG ने बताया कि अजय कुमार गोंड के परिजन रेंज ऑफिस में मिलने आए थे। परिवार को घटना में साजिश की आशंका है। शिकायत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

दरोगा के पिता बोले…किडनैपिंग के बाद हुई हत्या

दरोगा अजय गोंड के पिता रामचंद्र प्रसाद, रिटायर्ड सीनियर इंस्पेक्टर ने बताया कि यह स्पष्ट नहीं है कि पुलिस द्वारा कौन-सी कार्रवाई की जा रही है।हमे शंका है कि वह परशुरामपुर थाने से अकेले बाइक पर अपने आवास आ रहे थे।

कुछ दूरी पहले उनकी किडनैपिंग हो गई और फिर हत्या की गई। SP बस्ती यशवीर सिंह ने बताया कि दरोगा का शव बरामद कर लिया गया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत के कारणों की पुष्टि होगी। मामले की गहन जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में जमानत नहीं
उन्नाव
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Feb 2026 04:52 pm

Published on:

09 Feb 2026 04:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Basti / DIG से मिले मृत दरोगा के परिजन, ADM भाई बोले…ये प्लांड मर्डर, पूरा थाना किया जाए सस्पेंड

बड़ी खबरें

View All

बस्ती

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

72 घंटे से लापता यूपी पुलिस के दरोगा का शव सरयू नदी में मिला, अयोध्या जिले में मिलने से गुत्थी उलझी…महकमे में मचा हड़कंप

Up news, basti,ayodhya
बस्ती

बस्ती में नेशनल हाईवे पर दिनदहाड़े चली गोली, बुलेट सवार युवकों की दबंगई…बस पर फायरिंग,यात्रियों में मची चीख पुकार

Up news, up police
बस्ती

World Cancer Day 2026: कैंसर से जंग लड़ रहा ये इलाका; 6 सालों में 9 की मौत: चीनी छोड़ने से ठीक होने के दावे में कितनी सच्चाई?

world cancer day 2026 how much truth there in claim that leaving sugar can cure cancer
बस्ती

कलावा बांधकर भरोसा जीता… 1,2 नहीं 100 हिंदु लड़कियों से अजफरुल ने बनाया संबंध, फिर वीडियो से किया ब्लैकमेल

फर्जी पहचान से लड़कियों को फंसाने का आरोप
बस्ती

स्पा सेंटर में मसाज नहीं बल्कि देह का धंधा: 4 जगहों पर ताबड़तोड़ छापे: 14 महिलाएं दबाव या प्रलोभन….

prostitution being carried out under guise of spa centre raids were conducted on 4 centres basti
बस्ती
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.