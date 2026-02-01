8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्ती

72 घंटे से लापता यूपी पुलिस के दरोगा का शव सरयू नदी में मिला, अयोध्या जिले में मिलने से गुत्थी उलझी…महकमे में मचा हड़कंप

बस्ती जनपद के परशुरामपुर थाने से लापता हुए सब इंस्पेक्टर अजय कुमार गौड़ का शव अयोध्या में सरयू नदी से बरामद किया गया है। उनके शव मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

less than 1 minute read
Google source verification

बस्ती

image

anoop shukla

Feb 08, 2026

Up news, basti,ayodhya

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, लापता दरोगा का शव मिला

बस्ती जिले के परशुरामपुर थाने से लापता हुए सब इंस्पेक्टर अजय कुमार गौड़ का शव अयोध्या पुलिस ने कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के तिहुरा माझा इलाके से बरामद किया।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान की प्रक्रिया पूरी कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि दारोगा अजय गौड़ पिछले तीन दिनों से लापता थे, उनके शव मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

अयोध्या जिले में सरयू नदी में मिला शव, महकमे में हड़कंप

पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो सदर सर्किल के अमहट घाट पर उनकी बाइक मिली। इसके बाद पुलिस ने सरयू में गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू की, फिलहाल शव अयोध्या जिले में मिलने के बाद अब जांच का दायरा बढ़ गया है।

अयोध्या पुलिस ने शव मिलने की सूचना उच्चाधिकारियों को दी है। पुलिस के मुताबिक एसआई अजय गौड़ मूल रूप से देवरिया जनपद के निवासी थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा।

पत्नी ने बताया 5 फरवरी के बाद संपर्क नहीं

पत्नी रंजिता ने बताया कि 5 तारीख की शाम लगभग 3 बजे उनकी आखिरी बार अपने पति से बात हुई थी। इसके बाद 8 से 9 बजे के बीच उन्होंने दोबारा संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन फोन बंद मिला।

6 फरवरी की सुबह भी फोन बंद मिलने पर उन्होंने थाने के अन्य स्टाफ से संपर्क किया, जिसके बाद मामले की जानकारी सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा। सब इंस्पेक्टर अजय गौड़ के मौत से पुलिस विभाग में शोक की लहर है। इस घटना ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं।

ये भी पढ़ें

दूसरी शादी की खबर सुनते ही पहुंची पत्नी, पति ने गुस्से में खोया आपा, धारदार हथियार से किया हमला
प्रयागराज
पहली पत्नी के विरोध पर पति ने किया जानलेवा हमला

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Feb 2026 09:29 pm

Published on:

08 Feb 2026 09:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Basti / 72 घंटे से लापता यूपी पुलिस के दरोगा का शव सरयू नदी में मिला, अयोध्या जिले में मिलने से गुत्थी उलझी…महकमे में मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

बस्ती

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बस्ती में नेशनल हाईवे पर दिनदहाड़े चली गोली, बुलेट सवार युवकों की दबंगई…बस पर फायरिंग,यात्रियों में मची चीख पुकार

Up news, up police
बस्ती

World Cancer Day 2026: कैंसर से जंग लड़ रहा ये इलाका; 6 सालों में 9 की मौत: चीनी छोड़ने से ठीक होने के दावे में कितनी सच्चाई?

world cancer day 2026 how much truth there in claim that leaving sugar can cure cancer
बस्ती

कलावा बांधकर भरोसा जीता… 1,2 नहीं 100 हिंदु लड़कियों से अजफरुल ने बनाया संबंध, फिर वीडियो से किया ब्लैकमेल

फर्जी पहचान से लड़कियों को फंसाने का आरोप
बस्ती

स्पा सेंटर में मसाज नहीं बल्कि देह का धंधा: 4 जगहों पर ताबड़तोड़ छापे: 14 महिलाएं दबाव या प्रलोभन….

prostitution being carried out under guise of spa centre raids were conducted on 4 centres basti
बस्ती

SP बस्ती को राज्य महिला आयोग का अल्टीमेटम…होना पड़ सकता है तलब, जानिए पूरा मामला

Up news, basti news
बस्ती
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.