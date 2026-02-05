बस्ती में नेशनल हाईवे पर दिनदहाड़े चली गोली, बुलेट सवार युवकों की दबंगई…बस पर फायरिंग,यात्रियों में मची चीख पुकार

इस पूरी घटना का वीडियो यात्रियों ने बना लिया जो अब वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक बुधवार दोपहर करीब अयोध्या हाईवे पर छावनी थाना क्षेत्र के घघौव इलाके में तीन बजे की है। जानकारी के मुताबिक लालगंज थाना क्षेत्र के देईसांड गांव निवासी परशुराम उपाध्याय की मौत घो गई थी, उनके संबंधी अंतिम संस्कार के लिए शव को बस से अयोध्या ले जा रहे थे।