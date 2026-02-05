5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्ती

बस्ती में नेशनल हाईवे पर दिनदहाड़े चली गोली, बुलेट सवार युवकों की दबंगई…बस पर फायरिंग,यात्रियों में मची चीख पुकार

बस्ती में नेशनल हाईवे पर बस ने बुलेट सवार को साइड नहीं दी,इससे उसने बस पर फायरिंग कर दी। गोली बस के शीशे पर लगी। वारदात के बाद बस में अफरा-तफरी मच गई।

2 min read
Google source verification

बस्ती

image

anoop shukla

Feb 05, 2026

Up news, up police

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, बस पर दिनदहाड़े फायरिंग

बस्ती जिले में नेशनल हाईवे पर दिनदहाड़े उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक बुलेट सवार युवक ने चलती बस पर फायरिंग कर दी। वजह सिर्फ इतनी थी कि बस चालक ने उसे ओवरटेक करने के लिए साइड नहीं दी। गोली बस के गेट पर लगे शीशे में जा लगी, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई।

मृतक का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे अयोध्या

इस पूरी घटना का वीडियो यात्रियों ने बना लिया जो अब वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक बुधवार दोपहर करीब अयोध्या हाईवे पर छावनी थाना क्षेत्र के घघौव इलाके में तीन बजे की है। जानकारी के मुताबिक लालगंज थाना क्षेत्र के देईसांड गांव निवासी परशुराम उपाध्याय की मौत घो गई थी, उनके संबंधी अंतिम संस्कार के लिए शव को बस से अयोध्या ले जा रहे थे।

साइड नहीं मिलने पर युवक हुए नाराज, यात्रियों से करने लगर बहस

बस जैसे ही छावनी और विक्रमजोत के बीच निर्माणाधीन रिंग रोड के पास पहुंची, तभी बुलेट पर सवार दो युवकों ने बस को ओवरटेक करने की कोशिश की। हाईवे पर ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण बस चालक ने पास नहीं दिया। इसी बात से नाराज होकर बुलेट सवार युवक नाराज हो गये।

बस के ड्राइवर आनंद के मुताबिक, युवक ने पहले बस के गेट के पास बुलेट लगाकर उसे रुकवाने की कोशिश की। लेकिन गेट के पास खड़े यात्रियों ने बस रोकने से मना कर दिया। इसके बाद युवक बस के साथ पैदल चलते हुए बहस करता रहा।

धमकी के बीएच बस यात्रियों पर फायरिंग, दौड़ाने पर हुए फरार

अभी यात्री कुछ समझ पाते तभी 12 बोर का तमंचा निकालकर धमकी देते हुए फायर कर दिया। ड्राइवर का कहना है कि आरोपी युवक ने भागते समय भी फायरिंग की। गनीमत रही कि गोली किसी यात्री को नहीं लगी और बस के दरवाजे के शीशे में जा लगी।

गोली चलते ही बस के अंदर दहशत मच गई। यात्रियों ने बस रुकवाकर आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अपने साथी के साथ बुलेट पर सवार होकर फरार हो गया।

ASP श्यामाकांत बोले

घटना की सूचना मिलते ही छावनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। SO चंदन कुमार ने बस में सवार यात्रियों से पूछताछ की और घटनास्थल की जांच की। यात्रियों ने फायरिंग का वीडियो पुलिस को सौंप दिया है। ASP श्याम कांत ने बताया कि चलती बस पर फायरिंग का मामला सामने आया है।

गोली बस के गेट पर लगी है और वीडियो में एक युवक खुलेआम फायर करता दिख रहा है, जबकि दूसरा युवक बुलेट चला रहा था। दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

यूपी में डेढ़ करोड़ का गांजा बरामद, तस्करी का तरीका देख पुलिसकर्मी हैरान… दौड़ाकर पकड़े दो तस्कर
देवरिया
यूपी न्यूज, देवरिया न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Feb 2026 06:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Basti / बस्ती में नेशनल हाईवे पर दिनदहाड़े चली गोली, बुलेट सवार युवकों की दबंगई…बस पर फायरिंग,यात्रियों में मची चीख पुकार

बड़ी खबरें

View All

बस्ती

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

World Cancer Day 2026: कैंसर से जंग लड़ रहा ये इलाका; 6 सालों में 9 की मौत: चीनी छोड़ने से ठीक होने के दावे में कितनी सच्चाई?

world cancer day 2026 how much truth there in claim that leaving sugar can cure cancer
बस्ती

कलावा बांधकर भरोसा जीता… 1,2 नहीं 100 हिंदु लड़कियों से अजफरुल ने बनाया संबंध, फिर वीडियो से किया ब्लैकमेल

फर्जी पहचान से लड़कियों को फंसाने का आरोप
बस्ती

स्पा सेंटर में मसाज नहीं बल्कि देह का धंधा: 4 जगहों पर ताबड़तोड़ छापे: 14 महिलाएं दबाव या प्रलोभन….

prostitution being carried out under guise of spa centre raids were conducted on 4 centres basti
बस्ती

SP बस्ती को राज्य महिला आयोग का अल्टीमेटम…होना पड़ सकता है तलब, जानिए पूरा मामला

Up news, basti news
बस्ती

बस्ती में अचानक गूंजने लगा ‘जय श्री राम’ और ‘योगी-योगी’…कमांडो के घेरे में सड़क पर निकले छोटे योगी, जनता हुई रोमांचित

Up news, basti
बस्ती
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.